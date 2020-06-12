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Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi Kadıköy paylaşımı

Süper Lig 27. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Kadıköy'de Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, maç öncesi Kadıköy videosu paylaşarak "Seni her şeyden çok sevdik" ifadelerini kullandı.
12.06.2020
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