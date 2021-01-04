05 Ocak 2021, Salı
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Bu oyun Alanyaspor'a yetmez"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Artı Futbol programında Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Bilgiç, "Bu oyun, bu tempo Kasımpaşa'ya yeter ama Alanyaspor'u yenmeye yetmez." dedi.
04.01.2021
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