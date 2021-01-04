Feyyaz Uçar'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu! "Thiam bu performansıyla..."

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Uçar, "Thiam bu performansı ile diğer Fenerbahçe forvetlerinden biraz daha öne çıktığını net olarak görebiliriz." dedi.

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