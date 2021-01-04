Ali Koç: Kim ne kadar bağırıyorsa sonucunu alıyor

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun şekillendiği birkaç haftayı geride bıraktık. Kim ne kadar bağırıyorsa, sonucunu aldığı haftalar. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. " dedi.

ABONE OL