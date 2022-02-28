Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe, Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Çıkışını sürdürmek isteyen sarı lacivertli kulüp deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı mutlak galibiyet almak istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazartesi günü 20:00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Beinsports 1'den yayınlanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylı bilgiler... 28 Şubat 2022 | 12:00
00:54
Szalai'ye şok sözler! "Serdar ayakkabısı oynar" 28 Şubat 2022 | 12:00
01:27
Dikkat çeken Arda yorumu! "F.Bahçe geç kaldı" 27 Şubat 2022 | 12:00
01:10
Kartal'a sert eleştiri! "Arda'yı kimden koruyacağız?" 25 Şubat 2022 | 12:00
00:31
Olay açıklama! "Yediğimiz tokadı unutuyoruz" 25 Şubat 2022 | 12:00
00:20
F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" 25 Şubat 2022 | 12:00
11:53
Pelkas ve Kartal Prag maçından sonra basın toplantısı düzenledi 25 Şubat 2022 | 12:00
00:50
"Sorun Pereira ve Kartal!" 25 Şubat 2022 | 12:00