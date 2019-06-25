Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde | Video haber
Yeni sezonun kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal'a sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'da Başkan Süleyman Hurma, 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıkladı.
Hurma ayrıca, savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol için üç büyüklerden transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi.
Başkan Hurma, yaptığı açıklamada, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için üç büyüklerden teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
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