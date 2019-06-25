Fenerbahçe'de transfer harekatı | Video haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa'nın ardından Mohamed Diame'yi de gündemine aldı. Sarı lacivertliler, UEFA kararının ardından iki oyuncudan birisine imzayı attırmayı planlıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa'nın ardından Mohamed Diame'yi de gündemine aldı. Sarı lacivertliler, UEFA kararının ardından iki oyuncudan birisine imzayı attırmayı planlıyor. Mohamed Diame 32, Ljubomir Fejsa 30 yaşında… Biri boşta, diğerinin bonservisi var… Fenerbahçe yönetimi transferi en uygun şartlarda neticelendirmek istiyor. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal'ın kriteri de en çok işine yarayacak olan ismin alınması.