Kahramanmaraş depreminin 113. saattinde kurtarılan küçük Mesut'tan Arda Güler'e mesaj!
Kahramanmaraş felaketinden 113. saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e çağrıda bulundu. Mesut, "Seni çok seviyorum Arda Güler ağabey. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Jorge Jesus'a söyle seni de oynatsın" dedi. Minik Mesut'un bu çağrısı izleyenlerin yüreğini ısıttı.
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