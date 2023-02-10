Arda Güler mucize depremzede Mesut'u cevapsız bırakmadı!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arda Güler, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 2 büyük depremden 113 saat sonra enkazdan kurtarılan ve ambulansla hastaneye götürülürken kendisine seslenen mucize çocuk Mesut'u yanıtsız bırakmadı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, başardın ve mücadelenle bize umut oldu. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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