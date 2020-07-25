25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kadıköy'de Rizespor'un kritik maçı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak. Düşme hattında bulunan Karadeniz ekibiyse ligde kalmak için mücadele edecek.
25.07.2020
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