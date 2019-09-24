Fenerbahçe kötü başlangıçlara son verdi
Son olarak 4 sezon önce Vitor Pereira döneminde 5 haftada 13 puan alarak sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, o sezonun ardından ilk beş haftalarda bekleneni veremedi.
Bu sezon ilk 5 maç sonunda 10 puan toplayan sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda Dick Advocaat yönetiminde 7 puan, Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-2018 sezonunda ise 8 puan kazanabildi.G
Geçen sezon tarihinin en başarısız sezon başlangıçlarından birine imza atan Phillip Cocu'lu Fenerbahçe ilk 5 haftada 6 puanda kaldı.
Bu sezon geride kalan haftalarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 10 puan toplayan sarı lacivertliler son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.
Fenerbahçe ayrıca 12 kez rakip ağları havalandırarak Aykut Kocaman'lı 2017-2018 sezonuyla birlikte son 6 sezonun en çok gol sevinci yaşadığı 5 haftasını geride bıraktı.
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