Fenerbahçe kötü başlangıçlara son verdi

Fenerbahçe sezona farklı başladı. Son yıllarda ligin ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının uzağında kalan sarı lacivertliler, bu sezon 5 haftada topladığı 10 punla kötü başlangıçlara son verdi.

Son olarak 4 sezon önce Vitor Pereira döneminde 5 haftada 13 puan alarak sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, o sezonun ardından ilk beş haftalarda bekleneni veremedi.

Bu sezon ilk 5 maç sonunda 10 puan toplayan sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda Dick Advocaat yönetiminde 7 puan, Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-2018 sezonunda ise 8 puan kazanabildi.G

Geçen sezon tarihinin en başarısız sezon başlangıçlarından birine imza atan Phillip Cocu'lu Fenerbahçe ilk 5 haftada 6 puanda kaldı.

Bu sezon geride kalan haftalarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 10 puan toplayan sarı lacivertliler son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe ayrıca 12 kez rakip ağları havalandırarak Aykut Kocaman'lı 2017-2018 sezonuyla birlikte son 6 sezonun en çok gol sevinci yaşadığı 5 haftasını geride bıraktı.