24 Eylül 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe kötü başlangıçlara son verdi

Fenerbahçe sezona farklı başladı. Son yıllarda ligin ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının uzağında kalan sarı lacivertliler, bu sezon 5 haftada topladığı 10 punla kötü başlangıçlara son verdi.
24.09.2019

Son olarak 4 sezon önce Vitor Pereira döneminde 5 haftada 13 puan alarak sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, o sezonun ardından ilk beş haftalarda bekleneni veremedi.

Bu sezon ilk 5 maç sonunda 10 puan toplayan sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda Dick Advocaat yönetiminde 7 puan, Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-2018 sezonunda ise 8 puan kazanabildi.G

Geçen sezon tarihinin en başarısız sezon başlangıçlarından birine imza atan Phillip Cocu'lu Fenerbahçe ilk 5 haftada 6 puanda kaldı.

Bu sezon geride kalan haftalarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 10 puan toplayan sarı lacivertliler son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe ayrıca 12 kez rakip ağları havalandırarak Aykut Kocaman'lı 2017-2018 sezonuyla birlikte son 6 sezonun en çok gol sevinci yaşadığı 5 haftasını geride bıraktı.

Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini 23.09.2019
Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor 23.09.2019
Rodrigues Galatasaray derbisinde yok Rodrigues Galatasaray derbisinde yok 23.09.2019
Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu! Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu! 23.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu 22.09.2019
Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı! Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı! 22.09.2019
Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 5 veririm "Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 5 veririm" 21.09.2019
Bence Vedat Muriç santrfor değil "Bence Vedat Muriç santrfor değil" 21.09.2019
Vedat Muriç'ten Falcao ve derbi yorumu! Vedat Muriç'ten Falcao ve derbi yorumu! 21.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 21.09.2019
Erman Toroğlu: Pozisyonun kornerle alakası yok Erman Toroğlu: "Pozisyonun kornerle alakası yok" 21.09.2019
Fenerbahçe ile Ankaragücü 101. kez Fenerbahçe ile Ankaragücü 101. kez 21.09.2019
Kadıköy'de hedef galibiyet Kadıköy'de hedef galibiyet 21.09.2019
Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor "Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor" 20.09.2019
Ali Koç sen zengin bir ailenin çocuğusun "Ali Koç sen zengin bir ailenin çocuğusun" 20.09.2019
Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir! "Zekeriya Alp'in kural hatası açıklaması acemilik göstergesidir!" 20.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...
Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!
Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör