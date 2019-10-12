12 Ekim 2019, Cumartesi

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Jailson eleştirilere cevap verdi

Fenerbahçe'de bu sezon stoper olarak forma giyen Jailson, eleştirilmesinin normal olduğunu söyleyerek, "Tek hedefim, hangi bölgede görev verilirse verilsin elimden gelen katkıyı sağlamak" dedi.
12.10.2019

Fenerbahçe'nin brezilyalı oyuncusu Jailson eleştirilere yanıt verdi...

Sezon başından beri stoper olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ve Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çekti.

Eleştirilmesini normal olarak karşılayan Jailson, "Alışık olmadığım bir bölge olduğu için sıkıntı olabiliyor. Ancak bir futbolcu hangi bölge olursa olsun sahada olmak ister. Tek hedefim, hangi bölgede görev verilirse verilsin, terimin son damlasına kadar mücadele etmek ve hatalarımı en aza indirerek şampiyonlukta pay sahibi olmak" ifadelerini kullandı...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle yakından ilgilendiğinin altını çizen genç oyuncu, "Burada mutluyum. Hocamızın bana özel ilgisi ayrıca memnun ediyor" diye konuştu.

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