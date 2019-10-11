11 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Fenerbahçe, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
11.10.2019
Sarı lacivertli ekibin antrenmanında milli takımlara giden 11 futbolcu ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar yer almadı.
Moses ve Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirdikten sonra pazartesi günü Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak.
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