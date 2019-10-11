11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
11.10.2019

Sarı lacivertli ekibin antrenmanında milli takımlara giden 11 futbolcu ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar yer almadı.

Moses ve Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirdikten sonra pazartesi günü Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe 11.10.2019
Fenerbahçe'nin kanadı kırık Fenerbahçe'nin kanadı kırık 11.10.2019
Fenerbahçe'de zirve planı Fenerbahçe'de zirve planı 10.10.2019
Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami'ye uyarı Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami'ye uyarı 10.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor? Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor? 10.10.2019
Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu 09.10.2019
Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami'ye uyarı Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami'ye uyarı 09.10.2019
Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor? Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor? 09.10.2019
Fenerbahçe'de zirve planları Fenerbahçe'de zirve planları 09.10.2019
Zanka: Fenerbahçe gibisi yok Zanka: Fenerbahçe gibisi yok 09.10.2019
Ligin en centilmeni Fenerbahçe Ligin en centilmeni Fenerbahçe 08.10.2019
Hasan Ali sahalara dönüyor Hasan Ali sahalara dönüyor 08.10.2019
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" 08.10.2019
Dirar fıtık ameliyatı olacak Dirar fıtık ameliyatı olacak 08.10.2019
Fenerbahçe'de sıra Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de sıra Serdar Aziz'in 08.10.2019
Fenerbahçe benim için bir fırsattı "Fenerbahçe benim için bir fırsattı" 08.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!
Kolarov'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Babel'e şok sözler! Çeneni kapat...
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör