13 Ekim 2019, Pazar
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Ersun Yanal'ın kare ası
Fenerbahçe'de geride kalan 7 haftada 21 farklı oyuncuya forma şansı tanıyan teknik direktörü Ersun Yanal, 4 oyuncudan hiç vazgeçmedi.
13.10.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 4 oyuncusundan vazgeçemiyor.
Bu sezon 7 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de 9 oyuncu tüm karşılaşmalarda forma giydi. Bu isimlerden Jailson, Tolga ve Deniz birer maçta sonradan oyuna dahil olurken, Altay, Dirar, Ozan tufan ve Muriç tüm karşılaşmalara ilk on birde çıkıp 90 dakika sahada kalmayı başardı.
Yanal'ın kare ası olan dörtlüden Altay ile Muriç gerçek mevkilerinde oynarken, Dirar, Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek olarak görev yapmak zorunda kaldı. Asıl mevkisi orta saha olan Ozan Tufan ise, sadece ilk hafta asıl pozisyonunda sahne aldı. Isla'nın sakatlığı sebebiyle 4 hafta sağ bekte oynayan milli oyuncu, son iki karşılaşmada ise sağ açık olarak görev aldı.
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