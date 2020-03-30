30 Mart 2020, Pazartesi

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İtalyan kulüpleri Vedat Muriç'in peşinde

Fenerbahçeli Vedat Muriç'e talip olan kulüplere İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli de eklendi.
30.03.2020
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