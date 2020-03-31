31 Mart 2020, Salı

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İtalyan kulüpleri Muriç'in peşinde

Tottenham ve Burnley'nin yakından takip ettiği Fenerbahçeli Vedat Muriç için son olarak Serie A ekiplerinden Lazio ile Napoli devreye girdi. Özellikle Lazio'nın Kosovalı golcü için ciddi olduğu belirtildi.
31.03.2020
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