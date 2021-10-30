Vitor Pereira Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Ölümcül hatalar yaptık"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık." dedi. Pereira, maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia ile ilgili "Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz." ifadesini kullandı.

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