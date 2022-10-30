İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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