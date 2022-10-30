Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı! "Altay Bayındır'da tedirginlik var"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Kaleci Altay'da tedirginlik var. Üzerinden yaşananları atabilmiş değil. Fenerbahçeli oyuncuların kaleciye çok pas vermemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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