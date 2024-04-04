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İsmail Kartal'dan Rade Krunic sözleri! "Maça damgasını vurdu"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından aspor.com.tr editörü Mert Kılıç, tecrübeli çalıştırıcıya Rade Krunic'in performansını sordu. İşte Kartal'ın Krunic yorumu... | Fenerbahçe haberleri

04 Nisan 2024 | 00:51
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın "Krunic'in performansı sıkça eleştiriliyordu. Bugünkü performansını nasıl buldunuz?" sorusunu yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Boşnak futbolcunun performansıyla ilgili "Ben size sormak istiyorum, bugün Krunic'i nasıl buldunuz? Maça damga vurdu değil mi? İşte Krunic bu, devamı da gelecek. Adaptasyon dönemi yaşıyor. Milan'da farklı oynuyordu, burada futbol daha farklı oynanıyor. İki haftadır performansı yükseldi. Maça damgasını vurdu ve üstüne koyarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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