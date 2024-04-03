Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız isme sert eleştiri! "8-10 defa ukalalığını gördüm"
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı eleştirdi. Toroğlu ,"Göztepe de dahil olmak üzere en az 8-10 defa ukalalığını gördüm. Kabiliyetin bu kadar. Haddini bil, yapma. Kabiliyetin yok. Futbol ukalalığı kaldırmıyor. Belki de yedirdiği golle Fenerbahçe şampiyonluktan olabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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