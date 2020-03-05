İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, adı sarı-lacivertlii kulüple anılan ve 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Son Sayfa programına canlı bağlanan Kartal, Fenerbahçe'den kimseyle görüşmediğini söyledi.