Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçındaki penaltı beklentisini yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Başakşehir maçında sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Ömer Ali kasıtlı olarak topla oynuyor, net penaltı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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