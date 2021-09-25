İrlandalı atlet Christopher O'Donnell A Spor'a konuştu! Fenerbahçe-Giresunspor maçını izlemişti

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u konuk ettiği mücadelede tribünlerde sürpriz bir isim vardı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden İrlandalı atlet Christopher O'Donnell, çocukluktan beri taraftarı olduğu sarı-lacivertli takımın maçına gitmişti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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