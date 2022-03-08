FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'a şok eleştiri! "Mesut Özil'in düşmanı mısın?"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadelerde bulundu. Belgin, "İsmail hoca, Mesut Özil'in düşmanımısınız siz ya 85. dakikada sokuyorsunuz!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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