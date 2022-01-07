07 Ocak 2022, Cuma
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Hıncal Uluç'tan flaş yorum! "Fenerbahçe'de Ali Koç değişmeden..."
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe'de teknik direktör olsa ne fark eder? Ali Koç değişmeden Fenerbahçe'nin değişeceğine inanmıyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.01.2022
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