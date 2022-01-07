07 Ocak 2022, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye yeni rota! "Şampiyonluktan koptu ama..."
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak Fenerbahçe, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, sarı lacivertli ekibin yeni rotasını belirlemesi gerektiğini söyledi. Aslan, "En büyük problemlerden birisi sezon başında şampiyonluk yarışından geriye düştüğünüzde oluyor. Yarıştan kopan takım gelecek sezona geçiyor. Aksine bu sezon bitmedi. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile arasında çok fark yok. Ziraat Türkiye Kupası var. Ayrıca UEFA Konferans Ligi var. Başkan Ali Koç ve yönetiminin motivasyon oluşturup rotayı çizmesi gerekiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.01.2022
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