Hıncal Uluç: Mesut Özil Uygur Türklerine yönelik yapılan asimilasyonu eleştirdiği için kadroya alınmadı

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Mesut Özil tranferi ile alakalı flaş değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Özil, Uygur Türklerine yönelik yapılan asimilasyonu eleştirdiği için kadroya alınmadı." dedi.

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