23 Ocak 2021, Cumartesi
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Lemos'a sert eleştiri! "18 transfer içinde en isabetsiz olanı"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'u eleştirdi. Karaman, Uruguaylı oyuncunun kötü performansının takımı da aşağı düşürdüğünü dile getirirken, "Sezon başında yapılan 18 transfer içerisinde en isabetsiz olanı" açıklamasında bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)
23.01.2021
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