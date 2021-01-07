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Hıncal Uluç: Mesut Özil ile görüştükleri için Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil için, usta yazar Hıncal Uluç değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Mesut Özil ile görüştükleri için Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum" dedi
07.01.2021
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