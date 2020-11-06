06 Kasım 2020, Cuma
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Hıncal Uluç: Erol Bulut'un Fenerbahçe'si gole kadar doldur-boşalt oynadı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçına da değinen Uluç, "Erol Bulut'un Fenerbahçe'si gole kadar doldur-boşalt oynadı." dedi.
06.11.2020
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