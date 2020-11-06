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Ahmet Selim Kul: Aziz Yıldırım ile birlikte 23 kişi yeniden görülen davada beraat etti

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, 'Futbolda şike' davasının ardından 'Gün Ortası' programında açıklamalarda bulundu. Kul, "4 kişinin "Şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi" dedi.
06.11.2020
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