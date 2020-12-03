Hıncal Uluç: Derbide eyyamcı bir hakem atanmış olsaydı böyle keyifli bir maç izleyemezdik

Usta spor yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç," Derbide eyyamcı bir hakem atanmış olsaydı böyle keyifli bir maç izleyemezdik." dedi

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