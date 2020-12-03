03 Aralık 2020, Perşembe

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"Fenerbahçe derbide hakemden de kötüydü"

A Spor yorumcusu Mehmet Uluç, Spor Ajansı programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Uluç, "Derbide hakem kötüydü, Fenerbahçe hakemden de kötüydü." dedi.
03.12.2020
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