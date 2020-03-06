Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı...
Sabah Gazetesi'nin haberine göre yönetimin konuyla ilgili yaptığı toplantıda ilk aday Alman Roger Schmidt oldu.
Son olarak Çin'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili ilk adım da atıldı. 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.
Çin'de çalıştığı iki sezonda istediği şampiyonluğa ulaşamayan alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. Schmıdt, ülkesinden teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'yi listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.
Öte yandan başkan Ali Koç, teknik direktör stratejisini önce yabancı, sonuç çıkmazsa yerli olarak belirledi. Yönetim kurulu toplantısında çoğunluğun görüşü yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönünde oldu. Toplantıda başkan Ali Koç'un da yabancı teknik adamdan yana olduğu ve ilk olarak yabancı isimlerin değerlendirilmesi, eğer buradan sonuç çıkmazsa Türk teknik adamlara yönelme şeklinde bir strateji belirlendiği öğrenildi.
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