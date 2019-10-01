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Hasan Ali Kaldırım için hedef Denizlispor maçı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sarı-lacivertli takımla birlikte çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın milli aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.
01.10.2019

Milli futbolcu sarı-lacivertlilerin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih maçında sakatlanarak, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında ufak bir uyumsuzluk yaşadığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkeze giderek, yeni tabanlık yapılması uygun görüldüğü açıklandı.

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