01 Ekim 2019, Salı

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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler

Fenerbahçe, kabus gibi geçen bir dönemin ardından yeni sezonla birlikte bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasını lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada geçen sarı-lacivertliler sergilediği futbolla umut veriyor.
01.10.2019

Ersun Yanal'ın ekibi ligin geride kalan bölümünde istatistiklerde de rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe, ilk 6 haftada hem hücum hem de savunmada önemli rakamlara imza attı. Sarı-lacivertliler maç başına çektiği 14,2 şut ve yüzde 65 topa sahip olma ortalamasıyla her iki alanda da ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe Süper Lig'de en çok topla oynayan takımlar arasında Avrupa'daki birçok takımı geride bırakarak beşinci sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler rakip kaleye çektiği şut sayısındaki başarısını savunmada da yakaladı. Fenerbahçe kalesine çekilen 8,2 şut ortalamasıyla bu alanda rakiplerine en az şans veren ekip oldu.

Topla oynama yüzdesindeki başarısını isabetli pasa da taşıyan sarı lacivertli ekip maç başına 504 pas yaptı. Bu paslardan 31'i başarılı uzun top olurken maç başına 14 kilit pas atan sarı lacivertliler bu istatistiklerde de zirvede yer aldı.

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