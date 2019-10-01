Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler
Ersun Yanal'ın ekibi ligin geride kalan bölümünde istatistiklerde de rakiplerini geride bıraktı.
Fenerbahçe, ilk 6 haftada hem hücum hem de savunmada önemli rakamlara imza attı. Sarı-lacivertliler maç başına çektiği 14,2 şut ve yüzde 65 topa sahip olma ortalamasıyla her iki alanda da ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe Süper Lig'de en çok topla oynayan takımlar arasında Avrupa'daki birçok takımı geride bırakarak beşinci sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler rakip kaleye çektiği şut sayısındaki başarısını savunmada da yakaladı. Fenerbahçe kalesine çekilen 8,2 şut ortalamasıyla bu alanda rakiplerine en az şans veren ekip oldu.
Topla oynama yüzdesindeki başarısını isabetli pasa da taşıyan sarı lacivertli ekip maç başına 504 pas yaptı. Bu paslardan 31'i başarılı uzun top olurken maç başına 14 kilit pas atan sarı lacivertliler bu istatistiklerde de zirvede yer aldı.
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