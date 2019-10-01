01 Ekim 2019, Salı

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Erman Toroğlu: Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenseydi Alanyaspor maçı tekrar edilirdi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF'nin Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi. Galatasaray, Fenerbahçe yenseydi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirdi. Bu işler tuhaf, Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor ve 'Galatasaray Başkanı'na ceza verilmeyecek' diye açıklama yapılıyor. İki gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. Bu nasıl iş? İnsanları aptal yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.
01.10.2019

Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesi yönetim kurulu tarafından feshedildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Suat Arslanboğa'yla ilgili alınan flaş kararı değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun Spor Gündemi programında yaptığı açıklamalar:

"O 3 BAŞKAN ACABA UTANIR MI?"

"Geçen sene Galatasaray - Konyaspor maçından sonra karşılıklı tartışmalar oldu. Beni sizden bir ricam var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir başkanlarının ortak imzaladıkları deklarasyonu bulup bir okuyabilir misiniz? İnsanların yazdıkları kağıtları nasıl yediklerini göstereceğim size! 'Hakemdir hata yapar' diyen üç tane başkan... Allah'ın sopası yok ki vursun bunlara! Acaba utanırlar mı? Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirildi. Çok güzel, doğru. Ama o iki hakemin de bitirilmesi lazımdı. Hani korudular ya o iki taneyi. Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'i diyorum."

"GEÇEN SEZON GÖÇEK VE ÖZKAHYA DİNLENDİRİLSEYDİ..."

"Geçen yıl MHK bu iki hakeme sezon sonuna kadar maç vermeme kararı almıştı. Bunu duyan 3 tane başkan, olay Galatasaray maçında oldu diye bu bildiriyi yayınladılar. Hem de bir tezgah yaptılar. Fikret Orman 'ben Avrupa'daydım' dedi. Utanın ya utanın! O gün doğrusunu yapsaydınız ve o iki hakem dinlenseydi bugün bu olaylar olmayacaktı beyler! Amatörsünüz! Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareleriniz küçük. İşte buyrun tükürdüğünüz tabağı yaladınız."

"GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ YENSEYDİ ALANYA MAÇI TEKRAR EDİLİRDİ"

"Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitmiştir. Hakemliği bitiriliyor yani. Bundan sonra hakemlik yapamaz. Oyun kuralı ihlaline gelelim. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenseydi bu Fenerbahçe - Alanyaspor maçı tekrar edilirdi gibime geliyor! Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor, açıklama yapıyorlar. "G.Saray Başkanı'na ceza verilmeyecek." Bir gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. Bu nasıl bir iş ya! İnsanları aptlar yerine koyuyorlar."

"O VAR ODALARINDA NE OLUYOR!"

"Suat Arslanboğa'nın yaptığı hata fahiş hata değil. Fahiş hatalar bizim hakemlik zamanımızda vardı. Şimdi VAR var. Sen 45. dakikadaki pozisyonda o kırmızı kartı nasıl vermezsin ve VAR'a gitmeden ilk yarıyı bitirirsin! 'Hakemdir hata yapar' dönemi bitti. O VAR odalarında ne oluyor? Onlara da bakmak lazım. Hangi ülkelerde VAR'ın tartışılıp tartışılmadığına baktığınız zaman ve o ülkelerdeki ekonomik, kültürel durumlara baktığınız zaman zaten ortaya çıkacaktır olay. Demek ki bizim başkanlarımız ekonomik, kültürel olarak bu kadarlar! Hakemlerimiz de bu kadar, VAR'larımız da bu kadar, yoklarımız da bu kadar!"

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