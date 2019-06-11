11 Haziran 2019, Salı
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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Milli takımda gösterdiği performans ile beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.
11.06.2019
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