10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor
Transferde harekete geçen Fenerbahçe, ilk olarak kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak istiyor. Ancak futbolcuların yüksek maaşı ve kötü performansı sarı lacivertli yönetimin elini zorluyor...
10.06.2019
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