11 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren​ Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka için harekete geçmeye hazırlanıyor.
11.06.2019

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