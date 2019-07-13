Haldun Domaç: "Fenerbahçe Fejsa ile anlaştı"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair yorumda bulundu. Sarı lacivertli ekibin Fejsa ile anlaşmaya vardığını belirten Domaç, "Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Fejsa ile anlaştı. Ancak Fenerbahçe'nin asıl hedefi Luiz Gustavo. Daha efektif bir oyuncu Gustavo. Ama 5 milyon euro gibi bir bedeli var. Fakat Fenerbahçe için bu rakam yüksek" açıklaması yaptı.