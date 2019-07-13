13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe işi sıkı tutuyor
Fenerbahçe yeni sezona yeni bir vizyonla girmeye hazırlanıyor. Transferde kısa sürede verimli hamleler yapan sarı lacivertliler kamp döneminde de güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.
13.07.2019
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