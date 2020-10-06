Güven Taner: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi alarak gelecek sezonun da transferini yaptı

A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taner, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ile ilgili "Fenerbahçe Ademi'yi alarak aslında gelecek sezonun da transferini yapmış oldu." dedi.

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