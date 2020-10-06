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Diego Perotti Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Canlı yayında açıkladı

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Muhabir Masası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, sarı-lacivertlileri yeni transferi Diego Perotti'nin yıllık maliyetinin 2 milyon Euro'yu bulacağını söyledi.
06.10.2020
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