06 Ekim 2020, Salı
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Diego Perotti Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Canlı yayında açıkladı
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Muhabir Masası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, sarı-lacivertlileri yeni transferi Diego Perotti'nin yıllık maliyetinin 2 milyon Euro'yu bulacağını söyledi.
06.10.2020
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