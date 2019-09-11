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Gustavo'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber
Fenerbahçe'Nin Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'Nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
11.09.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Bursasporla oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ayağına aldığı darbenin ardından tedbir amaçlı oyundan çıkarılan Brezilyalı yıldızın konrollerinde önemli bir sakatlığa rastlanmadı.Teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenmanda takımla beraber çalışmalara katılması beklenen Gustavo'ya Alanyaspor maçında süre vermesi bekleniyor.
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