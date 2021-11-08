Gürcan Bilgiç'ten Vitor Pereira'ya eleştiri!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe'nin 8-9 oyuncusu Süper Lig'in üzerinde. Bir maçta şampiyonluğu kaçırmış bir takım vardı. Ama bu kadroya maceracı bir adam geldi. "Sistemi değiştireceğim" dedi. Vitor Pereira çözüm üreten değil, sorunun kendisi olan bir teknik adam." dedi.

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