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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'ya Mesut Özil göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, "Pereira çok bilimle iç içe olan bir hoca. Hocam, uzaya roket fırlatmıyorsun, Mars'ta hayat kurmayacaksın! Mesut Özil'in olduğu yerde bilimi bir kenara bırakacaksın" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
09.11.2021
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