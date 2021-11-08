FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı!

Süper Lig'de kötü gidişatına devam eden Fenerbahçe'de yönetim istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Son 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı lacivertlilerin tribünlerinden 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yapıldı. Usta yorumcu Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe'de taraftar yönetim istifa çağrısı dışında Aziz Yıldırım göreve tezahüratı da yaptı. Bu sesler daha da yükselecektir. Bunlar tesadüf değil, bir hazırlık var belli ki." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL