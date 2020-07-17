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Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe, Muriç için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu programında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe gündemini değerlendiren Bilgiç, "Fenerbahçe, Muriç için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz" ifadelerini kullandı.
17.07.2020
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